Волгоградский онкодиспансер закупает новое оборудование





Волгоградский онкодиспансер закупает систему линейного ускорителя. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, объявлен электронный аукцион с начальной ценой контракта более чем в 124 миллиона рублей. Новое оборудование будет использовано для проведения облучения злокачественных образований. Аппарат должен быть снабжен системой трехмерного планирования, которая позволит получить трехмерный модуль опухоли, определить ее изоцентр для точного дозирования радиации; системой позиционирования пациента; информационно-управляющей радиотерапевтической системой и иметь ряд других технических характеристик для проведения эффективного лечения опухолей. Оборудование будет использовано для проведения точечной лучевой терапии злокачественных образований головы, шеи, молочной железы, а также для облучения грудного отдела.

Напомним, летом прошлого года в Волгоградский областной онкоцентр поступили два линейных ускорителя. Ранее пациентам для получения такого лечения приходилось ездить в крупные столичные медицинские центры. Оборудование позволило облучать различные виды опухолей любых размеров в самых труднодоступных местах с минимальным повреждением здоровых тканей. До этого при лечении рака под сильнейшие дозы облучения попадали и здоровые ткани. Линейные ускорители позволяют проводить щадящее, точечное лечение опухоли, а также сократить количество процедур.

В настоящее время в Волгограде продолжается строительство нового современного корпуса онкодиспансера. Полностью все работы завершат к 2022 году. В новом здании разместятся поликлиники для взрослых на 600 посещений в смену и для детей на 100 посещений в смену, отделения маммологии, эндоскопии, блоки реанимации и интенсивной терапии, клинико-диагностическая лаборатория и другие службы. Помимо нового лечебно-диагностического корпуса на площадке онкодиспансера запланировано строительство отдельного радиологического корпуса для лучевой терапии и высокотехнологичного ПЭТ/КТ-центра.

С 2014 года в модернизацию клиники и закупку оборудования вложено свыше 2,15 миллиарда рублей, сообщали ранее в администрации Волгоградской области. Дооснащение оборудованием и техникой продолжается. До 2024 года объем финансирования составит еще 4,66 миллиарда рублей. Главной задачей преобразований в сфере здравоохранения является развитие онкослужбы, создание эффективной цепочки от диагностики на ранних стадиях, от лечения до реабилитации.