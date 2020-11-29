Расследования 29.11.2020 10:56
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29.11.2020 10:56
Житель Волжского, выяснявший дорожный конфликт при помощи телескопической дубинки, осужден за хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приговор Волжского городского суда, мужчину осудили к году лишения свободы условно.
По материалам дела, за опасное вождение, которое демонстрировал подсудимый в одном из дворов города-спутника, ему сделал замечание другой водитель. Мужчине это не понравилось, он достал дубинку и начал замахиваться на обидчика и его спутницу, угрожая убийством. Они попыталась убежать от агрессивного водителя, но он стал преследовать их с дубинкой по двору.
На суде мужчина признал вину и согласился на вынесение приговора без судебного разбирательства.
Телескопическая дубинка, как орудие преступления, по решению суда подлежит уничтожению.
Приговор может быть обжалован в апелляционной инстанции.
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