



Житель Волжского, выяснявший дорожный конфликт при помощи телескопической дубинки, осужден за хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приговор Волжского городского суда, мужчину осудили к году лишения свободы условно.

По материалам дела, за опасное вождение, которое демонстрировал подсудимый в одном из дворов города-спутника, ему сделал замечание другой водитель. Мужчине это не понравилось, он достал дубинку и начал замахиваться на обидчика и его спутницу, угрожая убийством. Они попыталась убежать от агрессивного водителя, но он стал преследовать их с дубинкой по двору.

На суде мужчина признал вину и согласился на вынесение приговора без судебного разбирательства.

Телескопическая дубинка, как орудие преступления, по решению суда подлежит уничтожению.

Приговор может быть обжалован в апелляционной инстанции.



