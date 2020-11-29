Экология

Озеро фекалий в Волгограде ликвидируют после публикаций ИА «Высота 102»

Экология 29.11.2020 16:02
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29.11.2020 16:02


После публикаций ИА «Высота 102» на юге Волгограда начались работы по ликвидации загрязнения канализационными стоками на территории около остановки «115 школа» в районе улицы Лазоревая. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ООО «Концессии водоснабжения», в настоящее время здесь ведутся работы по замене ветхого канализационного коллектора диаметром 300 мм.  Однако жителям придется еще некоторое время потерпеть неудобства в виде разрытий и  почти исчезнувшей под грудами грунта пешеходной дорожки. При выполнении работ на объекте был выявлен высокий уровень грунтовых вод (1 м до поверхности земли), в связи с чем появилась необходимость в дополнительных работах по водоосушению котлованов с помощью вакуумных иглофильтровальных установок. Завершение работ на данном объекте планируется в декабре 2020 года, уточнили в «Концессиях водоснабжения».

Напомним, о серьезной экологической проблеме на юге Волгограда ИА «Высота 102» сообщало неоднократно – «Зловонные реки, мыльные берега": на юге Волгограда горожане задыхаются от сточных вод», 
«В Волгограде зловонное озеро снова душит жителей юга». 

На участке около остановки «115 школа» в течение многих лет образовывались водоемы из сточных вод, которые источали зловоние на всю округу.  Некоторое время назад были предприняты попытки устранить причину загрязнения поверхности жидкими бытовыми отходами, однако затем здесь вновь появились вонючие водоемы.  Теперь, с учетом масштабности развернутых здесь работ,  у жителей появилась надежда на то, что, наконец, они смогут дышать чистым воздухом. 
Материал подготовлен в рамках проекта «Решение проблем экологии - забота каждого»

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