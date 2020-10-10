В Волгограде зловонное озеро снова душит жителей юга

Неистребимое озеро из фекалий вновь плещется между железной дорогой и жилым массивом в Красноармейском районе Волгограда. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, водоем из зловонной жидкости в районе улицы Лазоревой около остановки «115 школа» источает «ароматы», от которых людям становится плохо. «Пока какашки еще не затопили дорожку, но все к этому идет, - говорят волгоградцы. – Но никому до этого нет дела».
Напомним, ИА «Высота 102» уже сообщало об этой проблеме
. Горожане предполагают, что причины затопления низины кроются в канализационных трубах или в их отсутствии. Из-за проблем с канализационным коллектором здесь собираются стоки из многоквартирных домов и частного сектора, а также из недавно построенного сетевого магазина, считают волгоградцы. После выхода публикации на сайте информагентства фекальное озеро на время исчезало, но теперь снова «ароматизирует» округу.