Экология

В Волгограде зловонное озеро снова душит жителей юга

Экология 10.10.2020 22:03
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10.10.2020 22:03




Неистребимое озеро из фекалий вновь плещется между железной дорогой и жилым массивом в Красноармейском районе Волгограда. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, водоем из зловонной жидкости в районе улицы Лазоревой около остановки «115 школа» источает «ароматы», от которых людям становится плохо. «Пока какашки еще не затопили дорожку, но все к этому идет, - говорят волгоградцы. – Но никому до этого нет дела». 
Напомним, ИА «Высота 102» уже сообщало об этой проблеме. Горожане предполагают, что причины затопления низины кроются в канализационных трубах или в их отсутствии. Из-за  проблем с канализационным коллектором здесь собираются стоки из многоквартирных домов и частного сектора, а также из недавно построенного сетевого магазина, считают волгоградцы. После выхода публикации на сайте информагентства фекальное озеро на время исчезало, но теперь снова «ароматизирует» округу. 

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