









В Красноармейском районе Волгограда низину между железной дорогой и жилым массивом затапливает нечистотами и сточными водами. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, в районе улицы Лазоревой около остановки «115 школа» уже образовалось целое озеро, которое источает зловония на всю округу. Сюда стекают многочисленные ручейки, которые, судя по цвету и запаху, представляют собой канализационные стоки. «Каждый раз по пути на электричку люди задыхаются, а сейчас жижа уже стала заливать и дорожку», - рассказали волгоградцы. По их словам, причины затопления низины кроются в канализационных трубах или в их отсутствии. «Года два назад здесь пытались что-то сделать, приезжала техника, но потом рабочие исчезли, после этого стало еще хуже», - констатируют горожане. Волгоградцы подозревают, что из-за проблем с канализационным коллектором здесь собираются стоки из многоквартирных домов и частного сектора, а также из недавно построенного сетевого магазина.