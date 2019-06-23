Общество

"Зловонные реки, мыльные берега": на юге Волгограда горожане задыхаются от сточных вод

Общество 23.06.2019 09:03
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23.06.2019 09:03


В Красноармейском районе Волгограда  низину между железной дорогой и жилым массивом затапливает  нечистотами и сточными водами. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, в районе улицы Лазоревой около остановки «115 школа» уже образовалось целое озеро, которое источает зловония на всю округу. Сюда стекают многочисленные ручейки, которые, судя по цвету и запаху, представляют собой канализационные стоки. «Каждый раз по пути на электричку люди задыхаются, а сейчас жижа уже стала заливать и дорожку», - рассказали волгоградцы. По их словам, причины затопления низины кроются в канализационных трубах или в их отсутствии. «Года два назад здесь пытались что-то сделать, приезжала техника, но потом рабочие исчезли, после этого стало еще хуже», - констатируют горожане.  Волгоградцы подозревают, что из-за проблем с канализационным коллектором здесь собираются стоки из многоквартирных домов и частного сектора, а также из недавно построенного сетевого магазина.


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