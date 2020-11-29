Зима близко: какие законы вступят в силу в декабре

Федеральные новости 29.11.2020 11:47
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29.11.2020 11:47
О законодательных нововведениях декабря 2020 года ИА «Высота 102» рассказали в Государственной думе России.
С 1 декабря граждан будут информировать о положенных льготах
Многие граждане не знают, на какие точно льготы они имеют право. Теперь они будут получать уведомления о том, какие им положены меры социальной поддержки. Получить информацию обо всех социальных услугах и льготах, которые полагаются, можно будет, например, через портал «Госуслуги» или по телефону.
Жалоба об отсутствии выплат медработникам
Если медработник не получил, получил несвоевременно или не полностью специальную соцвыплату за медпомощь в диагностике и лечении COVID-19, которая назначена с 1 ноября 2020 года новым постановлением правительства России, то он может подать жалобу в электронном виде на Госуслугах. По результатам рассмотрения жалобы будет проведена проверка.
С 3 декабря нужна будет маркировка редких музыкальных инструментов для вывоза
Чтобы получить разрешение на временный вывоз музыкального инструмента, представляющего культурную ценность, или смычка, необходимо будет поставить на него уникальную метку, а также оформить паспорт на него, срок действия которого составляет 10 лет. Паспорт оформляется Минкультуры России.
Закон упростит действующую процедуру для владельцев инструментов и защитит от нелегального вывоза культурных ценностей.
С 29 декабря вступят в силу поправки о «цифровом нотариате»
Станут возможны дистанционные сделки с участием нескольких нотариусов — чтобы, например, переоформить квартиру, находящуюся в другом регионе.
Также закрепляется возможность:
● удаленного свидетельствования верности перевода документа на другой язык;
● передачи электронных документов физлицам и юрлицам;
● принятия в депозит безналичных денежных средств;
● выдачи выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества и др.
«Этим законом мы существенно упрощаем для граждан и бизнеса получение нотариальных услуг, многие из которых смогут оказываться в электронной форме», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В случае любых сомнений нотариус сможет идентифицировать клиента с помощью единой биометрической системы.
Контроль за оборотом этилового спирта
Вступает в силу закон, направленный на пресечение незаконных поставок этилового спирта, фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) и спиртосодержащих лекарственных средств.
В этих целях закрепляются требования к оборудованию и к лицензированию производства фармацевтической субстанции этилового спирта.
Электронная трудовая книжка
С 31 декабря истекает срок подачи работниками заявления о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной трудовой книжки. Те, кто не имеет возможности подать заявление до 31 декабря, смогут это сделать в любое время.
Также истекает срок выдачи (замены) паспортов и замены водительских удостоверений, действие которых истекло с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно.
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