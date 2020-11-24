Политика 24.11.2020 18:26
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24.11.2020 18:26
Словесными баталиями обернулось обсуждение сегодня в Госдуме вопроса о переводе стрелок часов в Волгоградской области. Жаркие споры, громкие речи и гневные обвинения в адрес волгоградских парламентариев – депутаты Госдумы не скупились на эмоции, но в итоге проголосовали как надо. Проект закона о возвращении региона из третьей, так называемой «волгоградской», часовой зоны обратно во вторую «московскую» благополучно принят в первом чтении абсолютным большинством членов парламента страны.
Предлагаем послушать мнения федеральных народных избранников о вопросе, который расколол волгоградское общество на два противоборствующих лагеря, и сделать свои выводы.
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