









Словесными баталиями обернулось обсуждение сегодня в Госдуме вопроса о переводе стрелок часов в Волгоградской области. Жаркие споры, громкие речи и гневные обвинения в адрес волгоградских парламентариев – депутаты Госдумы не скупились на эмоции, но в итоге проголосовали как надо. Проект закона о возвращении региона из третьей, так называемой «волгоградской», часовой зоны обратно во вторую «московскую» благополучно принят в первом чтении абсолютным большинством членов парламента страны.

Предлагаем послушать мнения федеральных народных избранников о вопросе, который расколол волгоградское общество на два противоборствующих лагеря, и сделать свои выводы.



