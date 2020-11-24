Расследования

В больнице арестовали обвиняемого в нападении на полицейских с монтировкой в Волгограде

Расследования 24.11.2020 16:36
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24.11.2020 16:36


Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана сегодня в отношении 35-летнего волгоградца, который в минувшие выходные напал на полицейских с монтировкой. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель СУ СКР по региону Наталья Рудник, суд рассмотрел ходатайство следствия в ходе выездного заседания в палате больницы, где сейчас проходит лечение подозреваемый. Мужчине инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ст.318 УК РФ (применение в отношении представителя власти насилия, опасного для жизни и здоровья, а также угроза применения насилия).
Напомним, днем 21 ноября при патрулировании улиц в Дзержинском районе Волгограда экипажем ДПС был замечен автомобиль марки БМВ с недействительными государственными регистрационными знаками, водитель которого совершил обгон с нарушением правил дорожного движения. При задержании правонарушитель вышел из своего автомобиля и накинулся на стражей порядка с металлическим прутом, которым нанес несколько ударов по голове старшего лейтенанта полиции. Пресекая преступные действия агрессивного водителя, напарник пострадавшего сотрудника МВД применил табельное оружие, ранив нападавшего в ногу.
В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления. В ближайшее время фигуранту уголовного дела будет предъявлено обвинение.
Видео от 21.11.2020 г.


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