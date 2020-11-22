Волгоградский натюрморт: несанкционированная свалка наступает на погост

Экология 22.11.2020 11:05
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22.11.2020 11:05
Несанкционированное кладбище мусора соперничает за территорию с погостом в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102", неприглядные пейзажи начинаются на Хрустальной, которые диссонируют с названием улицы. Настоящим "памятником свинства" можно назвать мусорную площадку в окружении использованных автомобильных покрышек. Примечательно, что свалка разрастается вокруг полупустого контейнера, который, на удивление, опустошают регулярно.
Улица Хрустальная проходит мимо нового Краснооктябрьского кладбища, к которому подбирается несанкционированная свалка. Она хорошо просматривается, если завернуть на улицу Столбовую.
В основном сюда выбрасывают строительный мусор: битый кирпич, стекло, старые оконные рамы и прочее. Видны и следы отчаянной борьбы с размножающимся мусором, который пытались поджигать и закапывать.
Местные жители утверждают, что несанкционированные свалки в этом месте - обычное дело. Почему их не убирают, неизвестно. Просьба не мусорить на плакате желаемого эффекта также не приносит.
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