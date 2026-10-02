Зарплаты волгоградских бюджетников повысят на 6,8% в 2027 году





В проекте федерального бюджета на 2027–2029 годы предусмотрена ежегодная индексация оплаты труда отдельных категорий работников федеральных государственных учреждений. Как передает ТАСС, согласно пояснительной записке, рост зарплат составит 6,8% в 2027 году, 6,9% в 2028-м и 7,1% в 2029-м.

Как отмечается в документе, объём бюджетных ассигнований на оплату труда уточнён на темп роста среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций. Это необходимо для сохранения соотношения средней зарплаты в соответствии с указами президента РФ. Индексация будет проводиться с 1 января каждого года.

Правительство России уже направило проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов на рассмотрение в Госдуму.