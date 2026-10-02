Волгоградским участникам СВО списали 1,2 млрд кредитов





С начала СВО судебные приставы приостановили и прекратили более 110 тысяч исполнительных производств в отношении военнослужащих, принимающих участие в СВО. Как сообщили в УФСПП по Волгоградской области, из них приостановлено 96 тысяч исполнительных производств на сумму 6,8 млрд рублей (за исключением исполнительных производств по алиментным обязательствам, а также по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца). Меры принудительного исполнения, напомнили в ведомстве, по таким производствам не применяются на весь срок контракта или мобилизации.

Также было прекращено 15,8 тысяч исполнительных производств на сумму 1,2 млрд рублей о взыскании кредитов, в том числе ипотечных.

Волгоградцам напомнили, что после заключения контракта с Минобороны на срок не менее одного года судебные приставы прекратят исполнительные производства о взыскании задолженности по кредитам на сумму до 10 млн рублей. Мера поддержки также распространяется на супругов военнослужащих.

Долги спишут, если контракт заключен после 1 мая 2026 года. До этой даты должно быть соблюдено хотя бы одно из условий: судебный акт о взыскании задолженности по кредитам вступил в силу; выдан исполнительный документ; возбуждено исполнительное производство.