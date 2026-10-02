В Волгограде жильцы пострадавшего от БПЛА дома вернулись в квартиры

В Красноармейском районе Волгограда в свои квартиры вернулись жильцы дома по улице Удмуртской, где потушили пожар после массированной атаки украинских БПЛА.

– Все жильцы дома на ул. Удмуртской к настоящему времени вернулись в свои квартиры. Сотрудники администрации и профильных ведомств в присутствии жильцов обследуют жилые помещения на предмет повреждений. В пункт временного размещения никто из жильцов дома не обращался, – сообщили в администрации Волгограда ИА «Высота 102».

Напомним, что ночью в результате массированной атаки дронов ВСУ по объектам промышленной инфраструктуры загорелся многоквартирный дом в Красноармейском районе. В результате пострадал один человек.

ПВР для жителей пострадавшего дома был открыт на территории школы №31. Там организовали спальные места и горячее питание.

Фото из архива V102.RU