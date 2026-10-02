Фронтовик Иван Клочков отмечает в Волгограде 100-летний юбилей

Иван Семенович начал войну на передовой в 1944 году. Ему тогда было 18 лет. Воевал в Венгрии. Был сержантом, командовал отделением. Там же попал в госпиталь после тяжелого ранения и встретил известие о долгожданной победе на больничной койке.