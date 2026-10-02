Фронтовик Иван Клочков отмечает в Волгограде 100-летний юбилей

Сегодня, 2 октября, участник Великой Отечественной войны Иван Семенович Клочков отмечает 100-летний юбилей. Поздравили фронтовика с такой знаменательной датой представители прокуратуры, правоохранительных органов и местной власти.
Иван Семенович начал войну на передовой в 1944 году. Ему тогда было 18 лет. Воевал в Венгрии. Был сержантом, командовал отделением. Там же попал в госпиталь после тяжелого ранения и встретил известие о долгожданной победе на больничной койке.
После войны продолжил службу, трудился водителем и принимал участие в восстановлении Сталинграда. Награжден Орденом Отечественной войны 2 степени.
Фото прокуратуры Волгоградской области