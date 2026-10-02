Пять пикапов отправили в зону СВО от волгоградцев

Автомобили-пикапы повышенной проходимости JАС T9 передала для Минобороны Волгоградская область. Как сообщили в администрации региона, транспортные средства были приобретены по заявке военных Волгоградского гарнизона.
Китайские автомобили, производимые на территории России, имеют повышенную грузоподъемность, что поможет бойцам более эффективно выполнять задачи на поле боя.
А накануне в зону специальной военной операции от региона была передана большая партия беспилотных летательных аппаратов. Автомобили и беспилотники были закуплены на средства Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО.
Фото администрации Волгоградской области