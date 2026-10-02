Волгоградцам увеличат маткапитал в 2027 году





С 1 февраля 2027 года материнский капитал будет проиндексирован по фактической инфляции, которая, по прогнозам Минтруда, составит 6,8%. Для жителей Волгоградской области, как и для всех россиян, выплата на первого ребёнка вырастет до 778,5 тыс. рублей (прибавка 49,6 тыс.), на второго – до 1028,7 тыс. рублей, если семья не получала маткапитал на первенца (прибавка 65,5 тыс.).

Доплата в связи с рождением второго ребёнка, если первый родился после 1 января 2020 года, увеличится до 250,3 тыс. рублей. Единовременное пособие при рождении ребёнка с 1 февраля составит 30,4 тыс. рублей.

– С 1 февраля 2027 года планируется увеличение размера маткапитала по уровню фактической инфляции. Прогнозируется, что она составит 6,8%, – отметил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Средства маткапитала можно направить на улучшение жилищных условий, оплату образования, товары и услуги для детей с инвалидностью, пенсионные накопления родителей или получать в виде ежемесячной выплаты на любого ребёнка до трёх лет, если среднедушевой доход семьи не превышает двух величин прожиточного минимума в регионе.

Программа материнского капитала действует с 1 января 2007 года и является частью национального проекта «Семья». С 2020 года выплату могут получить семьи с первым ребёнком, а с 15 апреля 2020 года сертификаты оформляются в беззаявительном порядке – автоматически по факту рождения.