Водителя грузовика наказали трудотерапией за езду под градусом в Волгограде

Расследования 20.11.2020 12:14
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20.11.2020 12:14
К уголовной ответственности в Волгограде привлечен 57-летний водитель грузовика Анатолий С., который повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, приговором Краснооктябрьского районного суда водителю назначено наказание в виде 80 часов обязательных работ, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев.
Судом установлено, что 7 июня текущего года Анатолий С., управляя грузовиком марки "MITSUBISHI FUSO", двигался на участке автодороги по ул. Менделеева в Краснооктябрьском районе Волгограда. На стационарном посту ДПС сотрудник дорожно-патрульной службы потребовал от подсудимого остановить управляемый им автомобиль. Водитель проигнорировал данное требование и проехал мимо. Однако заметив, что за ним следует патрульный автомобиль, остановился. Ранее подсудимый уже подвергался административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Свою вину мужчина полностью признал.
Приговор не вступил в законную силу.
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