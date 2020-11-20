Водителя грузовика наказали трудотерапией за езду под градусом в Волгограде





К уголовной ответственности в Волгограде привлечен 57-летний водитель грузовика Анатолий С., который повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, приговором Краснооктябрьского районного суда водителю назначено наказание в виде 80 часов обязательных работ, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев.

Судом установлено, что 7 июня текущего года Анатолий С., управляя грузовиком марки "MITSUBISHI FUSO", двигался на участке автодороги по ул. Менделеева в Краснооктябрьском районе Волгограда. На стационарном посту ДПС сотрудник дорожно-патрульной службы потребовал от подсудимого остановить управляемый им автомобиль. Водитель проигнорировал данное требование и проехал мимо. Однако заметив, что за ним следует патрульный автомобиль, остановился. Ранее подсудимый уже подвергался административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Свою вину мужчина полностью признал.

Приговор не вступил в законную силу.



