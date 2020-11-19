В Волгоградской области подсчитали количество уволенных и сокращенных





В третьем квартале этого года в Волгоградской области на работу был принят 31821 человек, но количество потерявших работу оказалось больше – 34696 человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, из количества выбывших сотрудников 1990 человек уволились по соглашению сторон, еще 850 – по сокращению, а 27040 человек ушли по собственному желанию. Между тем, количество вакансий в регионе достигает почти 15 тысяч.

При этом в третьем квартале в Волгоградской области около 60 тысяч человек вынуждены были трудиться неполное время. Так, неполный рабочий день был у 190 работников по инициативе работодателя, по соглашению сторон – у 13226 человек. А еще более 43 человек были отправлены в отпуска без сохранения заработной платы.



