Происшествия 14.11.2020 11:15
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14.11.2020 11:15
Конфликт двух студентов из Йемена в общежитии ВолГТУ на улице Циолковского закончился проломленным теменем для одного и уголовным делом для другого. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах, в волгоградскую больницу №1 с открытой черепно-мозговой травмой поступил гражданин Йемена - 26-летний студент 5 курса. Выяснилось, что тяжелые телесные повреждения головы соотечественнику причинил 24-летний йеменский студент 4 курса. В качестве оружия молодой человек использовал молоток.
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