



Михайловский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении мэра городского округа Сергея Фомина. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию суда, следующее заседание назначено на понедельник, 9 ноября. Государственное обвинение представляет межрайонный прокурор Олег Цыганков. Защитником фигуранта дела о злоупотреблении должностными полномочиями выступает Владимир Прокофьев. На портале адвокатской палаты региона указано, что Прокофьев возглавляет квалификационную комиссию юридической организации.

Несмотря на судебное разбирательство, Сергей Фомин продолжает оставаться в должности главы Михайловки. Как пояснили в администрации городского округа, в настоящее время он находится в отпуске.

Напомним, согласно обвинительному заключению, Сергей Фомин, действуя вопреки интересам службы, с целью улучшения своего материального положения, зная о том, что местный предприниматель не исполняет условия договора аренды муниципального земельного участка, не предпринял мер к его расторжению. Тем самым, глава создал условия, препятствующие взысканию с недобросовестного арендатора денежных средств в качестве неосновательного обогащения в размере 2 165 707 рублей. Уголовное дело по ч.2 ст. 285 УК РФ возбуждено по материалам УФСБ России по Волгоградской области.

Во время следствия суд избрал в отношении чиновника меру пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, ему не разрешили подходить ближе 30 метров к администрации городского округа. В последствии стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении подчиненной Сергея Фомина Татьяны Харченко - председателя комитета по муниципальному контролю и административной практике. Ее подозревают в служебном подлоге и фальсификации доказательств по гражданскому делу. Сейчас Харченко

отстранена от должности.



