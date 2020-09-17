



В отношении Татьяны Харченко - председателя комитета по муниципальному контролю и административной практике администрации городского округа город Михайловка возбуждено уголовное дело. Как стало известно ИА «Высота 102», чиновницу подозревают в серьезных преступлениях против интересов государства - в служебном подлоге и фальсификации доказательств по гражданскому делу. Это преступления, предусмотренные ч.2 ст.292 и ч.1 ст.303 УК РФ.

Следственные органы Волгоградской области информацию пока не комментируют, но скорее всего, в деле речь идет о том благодатном времени, когда Татьяна Харченко заведовала правовыми вопросами на посту заместителя главы администрации Михайловки - Сергея Фомина, сейчас также находящегося под следствием.

Тогда Сергей Фомин по мере своих широких возможностей защищал интересы своего сотоварища - владельца ООО «Агрокомбинат Михайловский» Алексея Калашникова, ныне осужденного за мошенничество и уклонение от уплаты налогов.

На просторах интернета можно найти информацию, что в 2017 году администрация Михайловки подавала в суд на «Агрокомбинат Михайловский», у которого была многомиллионная задолженность по арендной плате за пользование земельными участками. Затем же производство по гражданскому иску о взыскании долга в Арбитражном суде Волгоградской области волшебным образом было прекращено. Здесь свою роль как раз могла сыграть Татьяна Харченко. По поручению начальника Фомина в ее силах было изготовить подложные документы о том, что «Агрокомбинат Михайловский» - вовсе не злостный неплательщик, а от всей души обязуется гасить долги, пени и прочие платежи. Под соглашением наверняка была поставлена подпись Харченко, как заместителя главы администрации и автограф ( не исключено, что рукой все той же Харченко) генерального директора агрокомбината Алексея Калашникова. Далее все просто - ни о чем не подозревающие рядовые юристы администрации направили в Арбитражный суд ходатайство о прекращении производства в отношении ООО «Агрокомбинат Михайловский». Компания друга главы Михайловки была спасена.





Известно, что Татьяна Харченко в бытность ее работы начальником юридического отдела администрации Михайловки обвинялась в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. В 2007 году дама фигурировала в деле о служебном подлоге и фальсификации решения Михайловского районного суда и содержалась под стражей, однако несмотря на увольнение и подмоченную репутацию, смогла вернуться на работу в органы власти. Поговаривают, не без помощи Николая Семисотова - бывшего председателя Волгоградской областной думы.

По данным из открытых источников , именно Николая Семисотова называют высоким покровителем Фомина и Харченко. Сейчас он представляет регион в Совете Федерации. В свое время сенатор был главой Михайловского муниципального района и главой городского округа город Михайловка. Сделавший прекрасную карьеру селянин Семисотов неизменно декларирует в списках собственности своей семьи потрясающе обширные земельные угодья. «Нажитые непосильным трудом» участки, конечно же, находятся на территории Михайловского района.

Как сообщало ранее ИА «Высота 102», «босс» Татьяны Харченко - глава Михайловки Сергей Фомин также попал под уголовное преследование. До 28 октября текущего года чиновнику избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. В отношении Фомина СУ СКР расследуется дело о злоупотреблении должностными полномочиями.



