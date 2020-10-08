Подследственную соратницу подследственного главы Михайловки отстранили от должности





Татьяну Харченко - подследственную чиновницу администрации Михайловки Волгоградской области временно отстранили от должности, сообщает ИА «Высота 102». Соответствующее постановление в закрытом заседании накануне вынес Центральный районный суд Волгограда. Решение может быть обжаловано.

Как ранее рассказывало информагентство, в отношении председателя комитета по муниципальному контролю и административной практике администрации Михайловки Татьяны Харченко расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам состава таких серьезных преступлений как служебный подлог и фальсификация доказательств по гражданскому делу (ч.2 ст.292 и ч.1 ст.303 УК РФ).

По всей видимости, свидетелями по делу проходят непосредственные подчиненные Татьяны Харченко - сотрудники администрации Михайловки. Так что, скорее всего, у органа предварительного следствия есть основания полагать, что чиновница, имеющая довольно обширные полномочия, может всячески оказывать давление на свидетелей.





Уголовное дело в отношении сотрудницы администрации Михайловки было возбуждено еще в первых числах сентября. Следователям второго отдела по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР предстоит вникнуть во все подозрительные моменты деятельности Татьяны Харченко как должностного лица. На пути следствия возможны и препятствия в виде неведомых сил, долгие годы оберегающих Татьяну Харченко. Не секрет, что чиновница однажды уже избежала наказания, оставив силовиков «с носом».





Как ранее сообщало ИА «Высота 102», в свое время Татьяна Харченко привлекалась в качестве обвиняемой по делу о подделке в 2006 году судебного решения Михайловского районного суда, но чудесным образом избежала наказания, так как срок давности уголовного преследования тек, тек и истек. Харченко обвиняли в афере с завладением чужим домом. Находясь на своем рабочем месте в администрации Михайловки, чиновница передала некоему гражданину Донцову подложный документ, заверенный фальшивой печатью суда. При помощи этой бумаги предприимчивый Донцов, имевший связи с родственниками Харченко, завладел правом на домовладение, принадлежавшее пенсионерке Пономаревой. Есть сведения, что впоследствии недвижимость была продана, а подделавшая официальный документ Татьяна Харченко получила от сделки 200 тысяч рублей, хотя она это всячески отрицала. Почему дело, в котором были все доказательства, так и не закончилось приговором, остается загадкой.

Также нынешняя председатель комитета по муниципальному контролю и административной практике администрации городского округа город Михайловка признавалась виновной в совершении административного правонарушения, а именно в самоуправстве при выдаче разрешения на использование земельного участка, который уже находился в аренде у другого лица.





Еще одна увлекательная история, которая сейчас на слуху в кулуарах районной власти, касается одной жалобы. В мае текущего года местный житель Виктор Мещеряков пожаловался в прокуратуру на бездействие администрации Михайловки. Речь шла о том, что собственник участка по улице Речной нарушил границы владений Мещерякова, построив навес, а районная администрация проигнорировала сигнал о самовольном захвате земли и не стала проводить положенную в таких случаях проверку. В отличие от чиновников, Михайловская межрайонная прокуратура вникла в суть проблемы и выявила вопиющие нарушения. Выяснилось, что вопрос, который «посмел» поднять Виктор Мещеряков, касался лично Татьяны Харченко - председателя комитета муниципального контроля и административной практики. То есть, налицо был конфликт интересов.

Именно чиновница фактически проживала по адресу на Речной и, как параллельно выяснили прокуроры, не платила в бюджет ни арендных, ни налоговых платежей, потому что !!! - право пользования земельным участком семьей Харченко не было оформлено в установленном порядке. Муниципальная служащая в нарушение антикоррупционного законодательства сделала все, чтобы «замять» тему с земельным участком и захватом площадей. Возглавляемый Харченко комитет «умыл руки», подготовив проект ответа в адрес заявителя Мещерякова о том, что оснований для проведения муниципального земельного контроля не имеется.

По итогам проверки, показавшей, что в администрации Михайловки не заботятся по поводу профилактики коррупционных проявлений, прокуроры потребовали устранить нарушения и рассмотреть вопрос о привлечении Татьяны Харченко к ответственности, так как она не сообщила о возникновении личной заинтересованности при исполнении служебных обязанностей. Впрочем, учитывая, «особенное положение» чиновницы и наличие высоких покровителей, не исключено, что и эта история сойдет Татьяне Харченко с рук.





Источники из окружения Татьяны Харченко открыто говорят, что за всей ее деятельностью и безнаказанностью стоит влиятельная фигура Николая Семисотова - бывшего председателя Волгоградской областной думы. Сейчас он представляет регион в Совете Федерации. В свое время сенатор был главой Михайловского муниципального района и главой городского округа город Михайловка. Николая Семисотова называют также покровителем Сергея Фомина.

Сергей Фомин сейчас продолжает оставаться главой Михайловки, находясь под следствием. До 28 октября текущего года чиновнику избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. В отношении Фомина СУ СКР расследуется дело о злоупотреблении должностными полномочиями.

Материал подготовлен в рамках проекта «Коррупция — угроза национальной безопасности»



