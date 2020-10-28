Здравоохранение

Все плохо: в Волгоградской области коронавирус продолжает наступление

Здравоохранение 28.10.2020 12:01
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28.10.2020 12:01


198 заболевших  COVID-19 официально зарегистрировано в Волгоградской области за последние сутки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт стопкоронавирус.рф, количество погибших увеличилось на двоих человек. Всего с начала пандемии от последний вируса скончались 198 жителей региона. В течение всего октября число диагностированных случаев заболеваемости ежесуточно растет.
Всего выявлено 19723 случая коронавируса. Почти 17 тысяч человек поправились. За минувший день выздоровело 108 человек.


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