Водители-беспредельщики активизировались на дорогах Волжского

Происшествия 28.10.2020 10:48
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28.10.2020 10:48
На дорогах Волжского за минувшие сутки три человека пострадали по вине водителей-беспредельщиков. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, накануне около 7 утра 37-летний водитель отечественной «девятки» на улице Пушкина протаранил пожилого мужчину. 63-летнего пенсионера не спасло то обстоятельство, что он переходил проезжую часть по «зебре». Пострадавшего с травмами увезли в больницу. Около 11.30 за медпомощью обратилась женщина, которая из-за неосторожной езды водителя упала в салоне маршрутки.
Вечером наряду ДПС пришлось разбираться с пьяным и лишенным прав водителем «Газели». Мужчина на улице 6-ая Автодорога не выдержал безопасную дистанцию, в результате чего микроавтобус въехал в попутно двигавшийся «Мерседес Е-280». 19-летнему водителю иномарки на месте оказали медицинскую помощь.
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