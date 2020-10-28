Водители-беспредельщики активизировались на дорогах Волжского





На дорогах Волжского за минувшие сутки т ри человека пострадали по вине водителей-беспредельщиков. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, накануне около 7 утра 37-летний водитель отечественной «девятки» на улице Пушкина протаранил пожилого мужчину. 63-летнего пенсионера не спасло то обстоятельство, что он переходил проезжую часть по «зебре». Пострадавшего с травмами увезли в больницу. Около 11.30 за медпомощью обратилась женщина, которая из-за неосторожной езды водителя упала в салоне маршрутки.

Вечером наряду ДПС пришлось разбираться с пьяным и лишенным прав водителем «Газели». Мужчина на улице 6-ая Автодорога не выдержал безопасную дистанцию, в результате чего микроавтобус въехал в попутно двигавшийся «Мерседес Е-280». 19-летнему водителю иномарки на месте оказали медицинскую помощь.



