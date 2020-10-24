Губернатор Волгоградской области лично взглянул на музыкальные фонари

Политика 24.10.2020 17:49
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24.10.2020 17:49
Инспекции хода реализации проекта благоустройства территории у Дома культуры Тракторозаводского района Волгограда посвятил часть субботы губернатор области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу аппарата главы региона, Андрей Бочаров заявил, что все планы по развитию и благоустройству районов города остаются в силе, несмотря на пандемию: "Мы не остановили ни одну программу. Все, запланированное на 2020 год, будет реализовано в полном объеме".
Что касается ДК культуры Тракторозаводского района, то на этой неделе в прилегающем сквере подрядная организация установила шесть арт-фонарей ручной работы, стилизованных под музыкантов, играющих на аккордеоне, контрабасе, саксофоне, гитаре, трубе и балалайке.
В 2021-2022 годах работы по благоустройству этой территории продолжатся. Предстоит обустройство скейтплощадки, обновление фасада ДК, установка новых малых архитектурных форм. Общая площадь приведенной в порядок территории составит семь гектаров. В том числе благоустройство затронет пешеходную улицу имени Дзержинского от проспекта Ленина до улицы Шурухина.
Работы идут в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".
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