Губернатор Волгоградской области лично взглянул на музыкальные фонари





Инспекции хода реализации проекта благоустройства территории у Дома культуры Тракторозаводского района Волгограда посвятил часть субботы губернатор области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу аппарата главы региона, Андрей Бочаров заявил, что все планы по развитию и благоустройству районов города остаются в силе, несмотря на пандемию: "Мы не остановили ни одну программу. Все, запланированное на 2020 год, будет реализовано в полном объеме".

Что касается ДК культуры Тракторозаводского района, то на этой неделе в прилегающем сквере подрядная организация установила шесть арт-фонарей ручной работы, стилизованных под музыкантов, играющих на аккордеоне, контрабасе, саксофоне, гитаре, трубе и балалайке.

В 2021-2022 годах работы по благоустройству этой территории продолжатся. Предстоит обустройство скейтплощадки, обновление фасада ДК, установка новых малых архитектурных форм. Общая площадь приведенной в порядок территории составит семь гектаров. В том числе благоустройство затронет пешеходную улицу имени Дзержинского от проспекта Ленина до улицы Шурухина.

Работы идут в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".



