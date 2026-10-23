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Общество

В аэропорту Волгограда задерживаются пять авиарейсов

Общество 23.10.2026 06:09
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23.10.2026 06:09


Утром 23 октября в аэропорту Волгограда отмечаются задержки авиарейсов. Ожидается, что прибудут с опозданием два столичных рейса и один борт из Санкт-Петербурга. На вылет ситуация аналогичная - позже заявленного расписания отправятся два самолёта в Москву и северную столицу. 

Отметим, действующий всю ночь режим беспилотной опасности не отразился на работе авиагавани - небо в Волгограде было открыто для полётов. Тем не менее, задержки рейсов отмечаются всё равно.

Напомним, вчера из-за массового налёта дронов на Москву некоторые рейсы были вообще отменены.

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