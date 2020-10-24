Доноров плазмы в Волгоградской области нужно все больше и больше

Здравоохранение 24.10.2020 12:30
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24.10.2020 12:30
До 660 единиц – практически вдвое с начала октября выросло количество доз антиковидной плазмы, изготовленной из донорской крови, которую сдают жители Волгоградской области, выздоровевшие после новой коронавирусной инфекции, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на облздрав.
По информации ведомства, пациентам перепрофилированных инфекционных госпиталей перелили уже около 145 литров антиковидной плазмы. От одного донора осуществляется забор 450 мл крови, из которой после переработки получает от 250 до 270 мл лечебной дозы антиковидной плазмы. Она переливается с учетом группы крови донора и реципиента. Срок подготовки от сбора крови до выдачи сыворотки составляет в среднем четверо суток.
Но медики констатируют, что потребность в донорах остается очень высокой. Ежедневно в СМИ и соцсетях появляются объявления о тяжелобольных коронавирусом жителях Волгоградской области, для которых родственники и друзья ищут подходящую по группе крови плазму. К сожалению, бывают случаи, когда человека не удается спасти, но многим антиковидная плазма действительно помогает. Выздоровев, такие пациенты сами становятся донорами, чтобы помочь другим.
Подробную информацию можно получить у специалистов донорского отдела Волгоградского областного центра крови по телефону (8442) 37-69-65 ежедневно в рабочие дни с 13-00 до 15-00.
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