В Волгограде азиат в шлепанцах оставил даму без кошелька

Происшествия 21.10.2020 16:00
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21.10.2020 16:00
В Волгограде разыскивают подозреваемого в краже кошелька с деньгами и банковской картой. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УМВД по городу, о совершении преступления в отдел полиции Советского района заявила 34-летняя женщина. Она призналась, что потеряла портмоне по собственной неосторожности, чем и воспользовался злоумышленник. В итоге горожанка лишилась 11 тысяч рублей наличных и 1600 рублей, списанных неизвестным с ее карты.
Камеры видеонаблюдения, установленные в одном из магазинов, зафиксировали действия предполагаемого преступника. Его приметы: мужчина азиатской внешности, на вид 40-45 лет, рост 170 см. Был одет в синюю кепку, камуфляжный костюм коричневого цвета и шлепанцы.
Граждан, располагающих информацией о личности и местонахождении предполагаемого подозреваемого, просьба сообщить в дежурную часть отдела полиции № 6 (Советский район) Управления МВД России по городу по телефонам:
(8442) 93-76-26 (8442) 46-51-15 либо 02. Анонимность и конфиденциальность гарантирована.
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