Здравоохранение 18.10.2020 17:15
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18.10.2020 17:15
С 19 октября на базе Калачевской ЦРБ начинает работу отделение для больных коронавирусной инфекцией. Как сообщает ИА "Высота 102", в экстренном порядке развернуты 150 коек, в том числе 10 - реанимационных. Сегодня в ГБУЗ представителям облздрава и журналистам рассказали о полной готовности к выполнению задач. По словам руководства районной больницы, все специализированное оборудование удалось смонтировать практически за 3 дня. Планируется, что помимо жителей Калачевского района, инфекционное отделение будет принимать пациентов из близлежащих районов - Суровикинского и Чернышковского.
"Ситуация в регионе остается напряженной, но мы ее пытаемся удерживать", - заместитель руководителя облздрава Николай Алимов напомнил, что с 19 ноября также начинают прием коронавирусных больных 15-я больница в Красноармейском районе Волгограда, больница Фишера в Волжском, Палласовская и Фроловская ЦРБ. "Этими точками мы пытаемся приблизить стационарную помощь к жителям районов", - заявил Николай Алимов.
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