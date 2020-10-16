В Волжском женщина-водитель выпала из своей машины

Происшествия 16.10.2020 09:47
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16.10.2020 09:47
В Волжском 39-летняя женщина попала в больницу после ДТП. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне около полудня автомобиль «Рено Сандеро» под управлением 39-летней жительницы города двигался по ул. Мира со стороны ул.87 Гвардейской в сторону ул.40 лет Победы. На перекрестке волжанка потеряла контроль над управлением и выпала из автомобиля. Машина врезалась после этого в столб. Женщина получила травмы.
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