Здравоохранение

В волгоградской больнице №25 – новый главный врач

Здравоохранение 15.10.2020 08:27
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15.10.2020 08:27


Марина Королева утверждена в должности главного врача  городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 25. Об этом  сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области. Марина Королева исполняла обязанности руководителя медучреждения после ухода с этой должности Натальи Ляховой с начала сентября этого года. 
Марина Королева - выпускница Волгоградской медицинской академии, доктор медицинских наук, начала свой профессиональный путь в 2002 году в должности медицинской сестры гастроэнтерологического отделения.
В 2005 году окончила ординатуру в Волгоградском государственном медицинском университете по специальности «Терапия».
После окончания медуниверситета продолжила работу в должности врача-гастроэнтеролога в гастроэнтерологическом отделении стационара.
В 2017 году завершила профессиональную переподготовку на курсе «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

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