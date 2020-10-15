В волгоградской больнице №25 – новый главный врач





Марина Королева утверждена в должности главного врача городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 25. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области. Марина Королева исполняла обязанности руководителя медучреждения после ухода с этой должности Натальи Ляховой с начала сентября этого года.

Марина Королева - выпускница Волгоградской медицинской академии, доктор медицинских наук, начала свой профессиональный путь в 2002 году в должности медицинской сестры гастроэнтерологического отделения.

В 2005 году окончила ординатуру в Волгоградском государственном медицинском университете по специальности «Терапия».

После окончания медуниверситета продолжила работу в должности врача-гастроэнтеролога в гастроэнтерологическом отделении стационара.

В 2017 году завершила профессиональную переподготовку на курсе «Организация здравоохранения и общественное здоровье».



