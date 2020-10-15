В волгоградской больнице №25 – новый главный врач

Здравоохранение 15.10.2020 08:27
0
15.10.2020 08:27
Марина Королева утверждена в должности главного врача городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 25. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области. Марина Королева исполняла обязанности руководителя медучреждения после ухода с этой должности Натальи Ляховой с начала сентября этого года.
Марина Королева - выпускница Волгоградской медицинской академии, доктор медицинских наук, начала свой профессиональный путь в 2002 году в должности медицинской сестры гастроэнтерологического отделения.
В 2005 году окончила ординатуру в Волгоградском государственном медицинском университете по специальности «Терапия».
После окончания медуниверситета продолжила работу в должности врача-гастроэнтеролога в гастроэнтерологическом отделении стационара.
В 2017 году завершила профессиональную переподготовку на курсе «Организация здравоохранения и общественное здоровье».
Реклама
Стало известно о самочувствии первых добровольцев в Волгограде после прививки от коронавируса14.10.2020 16:14
Здравоохранение 14.10.2020 16:14
Суточный прирост заболевших COVID-19 в Волгоградской области бьет рекорды14.10.2020 12:48
Здравоохранение 14.10.2020 12:48
Волгоградцы завалили скорую и поликлиники обращениями о помощи13.10.2020 17:07
Здравоохранение 13.10.2020 17:07
Это не шутки: коронавирус за сутки убил четырех жителей Волгоградской области13.10.2020 12:13
Здравоохранение 13.10.2020 12:13
Первые пошли: в Волгограде начали прививать от коронавируса12.10.2020 17:11
Здравоохранение 12.10.2020 17:11
"Посмотрим на реакцию": в Волгограде первые 42 человека получат прививку от коронавируса12.10.2020 13:03
Здравоохранение 12.10.2020 13:03
Медиков без надобности не беспокоить: губернатор Волгоградской области признал осложнение ситуации с COVID-1912.10.2020 12:05
Здравоохранение 12.10.2020 12:05
Идет нарастание: зараженных COVID-19 в Волгоградской области становится все больше12.10.2020 11:45
Здравоохранение 12.10.2020 11:45
Слияние поликлиник в центре Волгограда объяснили в облздраве10.10.2020 20:11
Здравоохранение 10.10.2020 20:11
Новый рекорд: в Волгоградской области COVID-19 пошел в наступление10.10.2020 12:41
Здравоохранение 10.10.2020 12:41
Свыше 1,5 тыс медработников заразились COVID-19 в Волгоградской области09.10.2020 12:40
Здравоохранение 09.10.2020 12:40
Пациентам Волгоградской области предложили лечиться «по навигатору»08.10.2020 16:17
Здравоохранение 08.10.2020 16:17
В Волгограде пациенты душевно поблагодарили медиков инфекционного госпиталя07.10.2020 18:16
Здравоохранение 07.10.2020 18:16
Суточная заболеваемость COVID-19 в Волгоградской области побила рекорд07.10.2020 11:50
Здравоохранение 07.10.2020 11:50
Особенности лечения вип-персон с коронавирусом раскрыли в волгоградском облкомздраве06.10.2020 19:30
Здравоохранение 06.10.2020 19:30
Реклама