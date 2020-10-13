Здравоохранение 13.10.2020 12:13
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13.10.2020 12:13
Смерть четырех человек от коронавируса подтверждена в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф, диагноз COVID-19 был поставлен 165 жителям региона. Выздоровели 109 пациентов.
Всего в Волгоградской области коронавирус был выявлен почти у 17 тысяч человек, их них 165 скончались и более 14,6 тысячи выздоровели.
В оперативном штабе региона уточнили информацию по умершим от COVID-19 за минувшие сутки. Это одна женщина и трое мужчин в возрасте от 58 до 70 лет. Известно, что 68-летняя волгоградка лечилась самостоятельно. Через 4 дня после начала заболевания она обратилась к врачам, ее госпитализировали в больницу №4. 70-летний житель Волгограда умер в клинической больнице №12, куда его доставили уже в критическом состоянии. Примерную дату заболевания и способ заражения этого мужчины установить не удалось.
65-летний онкобольной житель Котельниковского района был госпитализирован в инфекционное отделение Котельниковской ЦРБ по направлению из поликлиники. Самый молодой из погибших - 58-летний житель Октябрьского района. Мужчина лечился самостоятельно, к врачам не обращался. Его госпитализировали в больницу №16 на девятый день с начала болезни.
Несмотря на оказываемую медицинскую помощь, все пациенты скончались от осложнений, вызванных вирусным заболеванием.
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