Здравоохранение

Это не шутки: коронавирус за сутки убил четырех жителей Волгоградской области

Здравоохранение 13.10.2020 12:13
0
13.10.2020 12:13


Смерть четырех человек от коронавируса подтверждена в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф, диагноз COVID-19 был поставлен 165 жителям региона. Выздоровели 109 пациентов.
Всего в Волгоградской области коронавирус был выявлен почти у 17 тысяч человек, их них 165 скончались и более 14,6 тысячи выздоровели.
В оперативном штабе региона уточнили информацию по умершим от COVID-19 за минувшие сутки. Это одна женщина и трое мужчин в возрасте от 58 до 70 лет. Известно, что 68-летняя волгоградка лечилась самостоятельно. Через 4 дня после начала заболевания она обратилась к врачам, ее госпитализировали в больницу №4. 70-летний житель Волгограда умер в клинической больнице №12, куда его доставили уже в критическом состоянии. Примерную дату заболевания и способ заражения этого мужчины установить не удалось.
65-летний онкобольной житель Котельниковского района был госпитализирован в инфекционное отделение Котельниковской ЦРБ по направлению из поликлиники. Самый молодой из погибших - 58-летний житель Октябрьского района. Мужчина лечился самостоятельно, к врачам не обращался. Его госпитализировали в больницу №16 на девятый день с начала болезни. 
Несмотря на оказываемую медицинскую помощь, все пациенты скончались от осложнений, вызванных вирусным заболеванием.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г. Волгоград т. 49-53-53

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Защитные бязевые и неопреновые маски
Здравоохранение
13.10.2020 13:24
Здравоохранение 13.10.2020 13:24
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
12.10.2020 21:38
Здравоохранение 12.10.2020 21:38
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
12.10.2020 17:11
Здравоохранение 12.10.2020 17:11
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
12.10.2020 13:03
Здравоохранение 12.10.2020 13:03
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
12.10.2020 12:05
Здравоохранение 12.10.2020 12:05
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
12.10.2020 11:45
Здравоохранение 12.10.2020 11:45
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
10.10.2020 20:11
Здравоохранение 10.10.2020 20:11
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
10.10.2020 12:41
Здравоохранение 10.10.2020 12:41
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
09.10.2020 12:40
Здравоохранение 09.10.2020 12:40
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
08.10.2020 16:17
Здравоохранение 08.10.2020 16:17
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
07.10.2020 18:16
Здравоохранение 07.10.2020 18:16
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
07.10.2020 11:50
Здравоохранение 07.10.2020 11:50
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
06.10.2020 19:30
Здравоохранение 06.10.2020 19:30
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
06.10.2020 11:59
Здравоохранение 06.10.2020 11:59
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
06.10.2020 11:31
Здравоохранение 06.10.2020 11:31
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:50
Сбер запустил отраслевую аналитическую платформу для бизнеса и государстваСмотреть фотографии
15:23
Парочка из Ростовской области расплатилась на рынке в Волжском «прикольными» купюрамиСмотреть фотографии
15:23
Торговый центр в Волгограде наказали на 100 тысяч за спущенную маску у начальникаСмотреть фотографии
14:53
В Волгограде около кладбищ откроют новые торговые площадкиСмотреть фотографии
14:42
Врачи «красной зоны» ковидного госпиталя в Волгограде привились от вирусаСмотреть фотографии
14:11
Видеонаблюдение для малого и среднего бизнеса: быстро, под ключ и бесплатно на 30 днейСмотреть фотографии
13:24
Капельница или жизнь: в стационаре в Волжском пациенты с COVID выбивают лечениеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:46
Администрация Волгоградской области распродает старые машины со скидкойСмотреть фотографии
12:13
Это не шутки: коронавирус за сутки убил четырех жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:03
Директора бассейна «Искра» в Волгограде оштрафовали за угрозу распространения коронавируса среди пловцовСмотреть фотографии
11:25
Дело главы Михайловки Волгоградской области довели до судаСмотреть фотографии
10:56
Убийца ради выпивки забил старика топором в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:46
«Специально не ставят диагноз?»: 65-летняя волгоградка с признаками коронавируса просит врачаСмотреть фотографии
10:45
"Спасайтесь, как можете": жители большого поселка в Волгоградской области остались без скорой помощиСмотреть фотографии
10:36
Школы и отдельные классы уходят на карантин в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:05
Водитель сбил двух пьяных женщин на дороге в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:48
В Волгограде инсценировщика ДТП отправили в колонию на 4 годаСмотреть фотографии
09:34
Ударом ножа в сердце убила своего приятеля за измену жительница Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:38
Волгоградцы завалили скорую и поликлиники обращениями о помощиСмотреть фотографии
17:11
Первые пошли: в Волгограде начали прививать от коронавирусаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:29
В Волгограде молодой мужчина не успел в поликлинику и умер в таксиСмотреть фотографии
16:13
Сбер запускает акцию «Спасибо, что вы в маске»Смотреть фотографии
15:50
Мишустин выделил Волгоградской области 300 миллионов рублей на трамвайСмотреть фотографии
15:38
Новый пророческий сериал «Слёборн: эпидемия на острове» — эксклюзивно в WinkСмотреть фотографии
15:30
В Волгограде осталось пять больниц для оказания экстренной помощиСмотреть фотографии
13:53
Денис Мантуров посетил Волгоградский алюминиевый завод компании РУСАЛСмотреть фотографии
13:37
Рост на 1000%: в Волгоградской области всплеск случаев пневмонииСмотреть фотографииCмотреть видео
12:32
«Котельниково – Земля Героев» награждает лучших тружениковСмотреть фотографии
12:05
Медиков без надобности не беспокоить: губернатор Волгоградской области признал осложнение ситуации с COVID-19Смотреть фотографии
11:45
Идет нарастание: зараженных COVID-19 в Волгоградской области становится все большеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 