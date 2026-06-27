



В Волгограде после пожара, возникшего после ракетного удара по одному из предприятий в Краснооктябрьском районе, специалисты Роспотребнадзора проверили качество воздуха.

– Проведено исследование атмосферного воздуха и измерены радиологические показатели в жилой застройке рядом с промышленным предприятием, – прокомментировали в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Полученные экспертами результаты внушают оптимизм – ни повышенного содержания в воздухе опасных веществ, ни возросшей дозы радиационного излучения на территории Краснооктябрьского района не выявлено.

Ракетной атаке сегодня ночью подверглось одно из предприятий города. Жертвой удара стал один из сотрудников. Еще 11 человек попали в больницу, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Как волгоградцы пережили тяжелую ночь, рассказали в отдельном материале.

Фото Андрея Поручаева