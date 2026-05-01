Волгоградцам посоветовали не переедать на майских праздниках





Для жителей Волгоградской области наступили долгожданные майские праздники, которые сопровождаются традиционными застольями в кругу родных и близких. В эти дни для волгоградцев особенно необходимо помнить о нескольких правилах, чтобы уберечь свое здоровье.

Чем опасно?

Как рассказали в областном комитете здравоохранения, переедание опасно для пищеварительной системы, может вызвать обострение хронических заболеваний ЖКТ, повышает уровень холестерина и сахара в крови, а в сочетании с алкоголем увеличивает риск панкреатита, холецистита и сердечно-сосудистых осложнений.

Как обезопасить свой организм

Специалисты советуют соблюдать умеренность в еде. Отдавать предпочтение свежим овощам, фруктам, блюдам, приготовленным на пару, запечённым или варёным. Ограничить в пище соли, специй и алкоголь. Не забывать о физической активности: прогулки, игры на свежем воздухе помогут избежать неприятных последствий.