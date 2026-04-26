В Волгограде на территории областного онкологического диспансера началось строительство отделения радионуклидной терапии, которое разместится в отдельном здании.

В облстрое сообщили, что в марте текущего года по итогам открытого конкурса подрядчиком проведения работ была определена компания АО ГК «ЕКС». Строителям предстоит возвести разноуровневое современное здание общей площадью 6,4 тыс. кв. м.

В настоящее время рабочие ограждают стройплощадку и обустраивают подъездные дороги.





В будущем на этом месте появятся комфортные помещения для пациентов и их сопровождающих, а также административный, циклотронно-радиохимический блоки, отделения радионуклидной диагностики (ПЭТ/КТ, ОФЭКТ/КТ), терапии и обеспечения.

Территория у нового здания будет благоустроена. Для бесперебойного функционирования отделения радионуклидной терапии возведут котельную, трансформаторную подстанцию и другие необходимые сооружения.

Задачи по созданию современной системы оказания помощи онкопациентам неоднократно озвучивал на совещаниях губернатор Андрей Бочаров.

Напомним, что в Волгоградской области развитие службы продолжается по региональному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В регионе действует сеть из 14 центров амбулаторной онкологической помощи.

Новая онкополиклиника была открыта в Урюпинске, а в Волгограде построены современные консультационно-диагностический и радиотерапевтический корпуса областного онкодиспансера. Здесь же организованы специализированные отделения паллиативной помощи и медицинской реабилитации, все основные подразделения клиники модернизированы.

Фото: администрации Волгоградской области

