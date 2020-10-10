Новый рекорд: в Волгоградской области COVID-19 пошел в наступление

Здравоохранение 10.10.2020 12:41
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10.10.2020 12:41
За сутки в Волгоградской области коронавирусом заболели 155 человек, а выписались из стационаров 130. Такие данные, как сообщает ИА «Высота 102», приводит сегодня правительственный сайт стопкоронавирус.рф. С начала октября сегодняшний показатель заболеваемости коронавирусом самый высокий. Летальных случаев в Волгоградской области на федеральном ресурсе за минувшие сутки не отмечено. Однако по сообщению оперативного штаба региона, от коронавируса скончалась 76-летняя жительница Среднеахтубинского района. Она вовремя обратилась за медицинской помощью, лечилась амбулаторно. За два дня ее состояние сильно ухудшилось. Бригада скорой помощи доставила ее в больницу №3. У женщины диагностировали COVID-19 с двухсторонней пневмонией.
Всего в Волгоградской области COVID-19 был диагностирован у 16470 человек, из них выздоровели 14509. Скончались от коронавируса 161 житель региона.
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