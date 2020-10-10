Новый рекорд: в Волгоградской области COVID-19 пошел в наступление





За сутки в Волгоградской области коронавирусом заболели 155 человек, а выписались из стационаров 130. Такие данные, как сообщает ИА «Высота 102», приводит сегодня правительственный сайт стопкоронавирус.рф. С начала октября сегодняшний показатель заболеваемости коронавирусом самый высокий. Летальных случаев в Волгоградской области на федеральном ресурсе за минувшие сутки не отмечено. Однако по сообщению оперативного штаба региона, от коронавируса скончалась 76-летняя жительница Среднеахтубинского района. Она вовремя обратилась за медицинской помощью, лечилась амбулаторно. За два дня ее состояние сильно ухудшилось. Бригада скорой помощи доставила ее в больницу №3. У женщины диагностировали COVID-19 с двухсторонней пневмонией.

Всего в Волгоградской области COVID-19 был диагностирован у 16470 человек, из них выздоровели 14509. Скончались от коронавируса 161 житель региона.



