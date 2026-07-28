



В Городище отдыхавший на дамбе девятиклассник утонул на глазах своих приятелей.

Трагедия в рабочем поселке произошла в воскресенье, 26 июля. Жаркий выходной день не предвещал никакой беды – компания подростков спокойно купалась в водоеме, пока один из них не вынырнул из воды.

– Юноша, который недавно закончил девятый класс, ушел под воду. Когда ребята достали его на берег, он был уже мертв, – сообщил информированный источник ИА «Высота 102». – Пляж, на котором находились подростки, не был предназначен для купания.

Пока жители Городище приходит в себя после происшествия, в СУ СК России по Волгоградской области проводят процессуальную проверку, устанавливая все обстоятельства ЧП.

Трагедии на воде начались с приходом по-настоящему жаркой погоды. В июле в Тракторозаводском районе погиб 10-летний школьник – отдыхая на берегу с родителями, мальчик зашел в воду и утонул во время игры.

Фото Павла Мирошкина