В Волгоградскую область прибыла новая партия вакцин от гриппа





В регион доставлена новая партия вакцин от гриппа. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании «Нацимбио», входящей в госкорпорацию Ростех, в Волгоградскую область поступила вакцина в объеме 417,6 тыс. доз для взрослого населения и 168,4 тыс. доз для детей в рамках второго этапа поставок для дальнейшего распределения по медицинским учреждениям области.

«Суммарно в этом эпидемическом сезоне в Волгоградскую область передано более 1 млн доз вакцин от гриппа. В октябре-ноябре запланирован еще один этап поставок в регион, который предусматривает, в том числе отгрузки четырёхвалентной вакцины для профилактики гриппа», – сообщил Андрей Загорский, генеральный директор компании.

Для прививочной кампании в этом эпидемическом сезоне поставляются отечественные вакцины «Ультрикс», «Совигрипп» и «Флю-М».

Ранее, как сообщало ИА «Высота 102», жители региона жаловались на невозможность сделать прививку от гриппа из-за отсутствия вакцины в поликлиниках. В управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области заявили, что ее запасы исчерпаны, однако в ближайшее время ожидаются новые поставки. Всего на настоящий момент в регионе привито около 18% жителей.



