



ФАС России приостановила аукцион по строительству третьей очереди моста через Волгу в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», такое решение антимонопольный орган принял в связи с поступившей жалобой от индивидуального предпринимателя Ивана Иванова из Волгограда, который считает закупку незаконной.

В жалобе коммерсанта указано, что заказчик нарушил права и интересы участников торгов в связи с предъявлением к потенциальным исполнителям неправомерных требований по опыту работы. Кроме того, заявитель обратил внимание антимонопольщиков на то, что Волго-Ахтубинская пойма, на территории которой хотят построить дорогу, в 2011 году ЮНЕСКО включена в международную сеть биосферных заповедников. Постановлением администрации региона от 2016 года также утверждено Положение о природном парке. В частности, введены прямые запреты на строительство, связанное с изменением природного ландшафта. При этом особой охране подлежат как водные объекты, так и пойменные дубравы. Вместе с тем, как отмечает индивидуальный предприниматель, согласно проекту строительства, работы нарушат границы заповедника. В обещания чиновников высадить в пойме в качестве компенсации около 400 тысяч деревьев автор жалобы не верит, поскольку финансирование этих работ аукционной документацией не предусмотрено.

«Прошу немедленно организовать и провести проверку законности процедур размещения этого госзаказа, принять исчерпывающие меры реагирования, направленные на привлечение виновных к ответственности и приостановление (прекращение) торгов, направленных на уничтожение природного парка», - указано в заявлении предпринимателя.

Напомним, объявленный областным комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области аукцион на 5,7 млрд рублей предполагает строительство первого этапа третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу. Дорога свяжет мост через Ахтубу с хутором Лебяжья Поляна.

Общественный резонанс вызвал второй этап строительства, который подразумевает возведение магистрали через пойменные дубравы – от моста через Волгу до Лебяжьей Поляны. Данный проект находится в стадии разработки. Однако уже сейчас в пойме работает тяжелая техника, а на деревьях сделаны зарубки.

По официальным данным, ради четырехполосной дороги в Волго-Ахтубинской пойме необходимо вырубить порядка 15 тысяч деревьев.