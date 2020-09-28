Расследования 28.09.2020 17:55
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28.09.2020 17:55
Дело бывших депутатов гордумы Алексея Зверева, Евгения Щура и Федора Литвиненко до сих пор не дошло до прокуратуры для подписания обвинительного заключения. Как сообщил ИА «Высота 102» один из фигурантов - Федор Литвиненко, следствие продлено до 27 декабря, до этой же даты продлена мера пресечения в виде запрета определенных действий для подследственных экс-депутатов.
Евгений Щур и Алексей Зверев все продолжают и продолжают ознакомление с материалами многотомного уголовного дела. Федор Литвиненко, в отличие от товарищей по несчастью, добросовестно подписал последний том еще в начале текущего года. «Томов более 2-х тысяч, поэтому, чтобы основательно с ними ознакомиться нужно очень много времени. Если бы я знакомился детально и во все вникал, то тоже до сих пор бы читал», - рассказал бывший народный избранник.
Напомним, громкое уголовное дело о мошенничестве с автостраховками в Волгограде расследуется уже несколько лет. Главными фигурантами являются экс-депутаты городской думы – Алексей Зверев, Евгений Щур, Федор Литвиненко и Евгений Глазков, экстрадированный из Швеции . Некоторые бизнес-партнеры бывших народных избранников
осуждены.
По данным Генеральной прокуратуры России, членами волгоградского преступного сообщества были созданы и использовались компании, например «Верный выбор» и «Приоритет», деятельностью которых являлось взыскание страховых возмещений со страховых компаний. С лицами, являющимися потерпевшими в дорожно-транспортных происшествиях, заключались договоры уступки права требования, в том числе по фиктивным извещениям о ДТП. С целью получения высокой прибыли экс-депутаты, как предполагается, привлекли подконтрольных индивидуальных предпринимателей, которые проводили экспертизы стоимости восстановительного ремонта автомобилей и оказывали юридические услуги. При том, что стоимость одного экспертного исследования составляла около 700 рублей, в суд подавались поддельные документы о стоимости экспертизы в размере в десятки раз превышающем реальные затраты, понесенные на ее проведение. Таким же образом предоставлялись в суд документы о взыскании со страховых компаний расходов за оказание юридических услуг, в завышенном размере. Как считают следователи, преступным сообществом были похищены денежные средства у крупнейших страховых компаний на общую сумму свыше 47 млн. рублей. Кроме того, в период с июня по июль 2016 года организаторы преступного сообщества, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, легализовали преступный доход на общую сумму 2,4 млн. рублей.
В свое время Зверев, Щур и Литвиненко провели в следственном изоляторе почти по два года. В ноябре 2018 года всех троих отправили под домашний арест, а потом смягчили и эту меру пресечения. Затем следствие по делу бывших депутатов гордумы застопорилось на стадии ознакомления с материалами уголовного дела. Эта история длится до сих пор. За это время Алексей Зверев успел поспособствовать задержанию своего давнего приятеля - бывшего вице-мэра Волгограда, бизнесмена Андрея Доронина. На основании предоставленной Зверевым в региональное УФСБ информации, волгоградские «чекисты» довели дело Доронина до приговора. Он был осужден на 3 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
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