



Бывший депутат гордумы Алексей Зверев и его адвокат закончили ознакомление с материалами многотомного уголовного дела, по которому также проходят экс-депутаты Евгений Щур и Федор Литвиненко. Как сообщил сегодня ИА «Высота 102» Федор Литвиненко, сам он также изучил почти 2000 томов и уже подписал последний том. «Сейчас продолжает ознакомление адвокат, которая начала заниматься моими вопросами лишь год назад, когда скоропостижно умер мой предыдущий защитник». По информации экс-депутата гордумы, третий фигурант дела о мошенничестве в сфере автострахования и создании преступного сообщества - Евгений Щур еще продолжает знакомиться с делом, материалы которого насчитывают почти 2 тысячи томов. В состав преступной группы, помимо экс-депутатов, по версии следствия, входили несколько десятков человек. Предполагается, что всего на счету членов преступного сообщества - более 700 эпизодов мошенничества. «Предположительно, в феврале дело может быть передано в прокуратуру», - рассказал Федор Литвиненко.

Напомним, в следственном изоляторе Зверев, Щур и Литвиненко провели почти по два года. В ноябре 2018 года всех троих поместили под домашний арест. Затем следствие по делу бывших депутатов гордумы застопорилось на стадии ознакомления с материалами уголовного дела. За это время Алексей Зверев успел поспособствовать задержанию своего давнего приятеля - бывшего вице-мэра Волгограда, бизнесмена Андрея Доронина. На основании предоставленной Зверевым в УФСБ информации, волгоградские «чекисты» довели дело Доронина до приговора. Сегодня он был осужден на 3 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.



