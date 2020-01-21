Расследования 21.01.2020 13:34
7
21.01.2020 13:34
Бывший депутат гордумы Алексей Зверев и его адвокат закончили ознакомление с материалами многотомного уголовного дела, по которому также проходят экс-депутаты Евгений Щур и Федор Литвиненко. Как сообщил сегодня ИА «Высота 102» Федор Литвиненко, сам он также изучил почти 2000 томов и уже подписал последний том. «Сейчас продолжает ознакомление адвокат, которая начала заниматься моими вопросами лишь год назад, когда скоропостижно умер мой предыдущий защитник». По информации экс-депутата гордумы, третий фигурант дела о мошенничестве в сфере автострахования и создании преступного сообщества - Евгений Щур еще продолжает знакомиться с делом, материалы которого насчитывают почти 2 тысячи томов. В состав преступной группы, помимо экс-депутатов, по версии следствия, входили несколько десятков человек. Предполагается, что всего на счету членов преступного сообщества - более 700 эпизодов мошенничества. «Предположительно, в феврале дело может быть передано в прокуратуру», - рассказал Федор Литвиненко.
Напомним, в следственном изоляторе Зверев, Щур и Литвиненко провели почти по два года. В ноябре 2018 года всех троих поместили под домашний арест. Затем следствие по делу бывших депутатов гордумы застопорилось на стадии ознакомления с материалами уголовного дела. За это время Алексей Зверев успел поспособствовать задержанию своего давнего приятеля - бывшего вице-мэра Волгограда, бизнесмена Андрея Доронина. На основании предоставленной Зверевым в УФСБ информации, волгоградские «чекисты» довели дело Доронина до приговора. Сегодня он был осужден на 3 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Реклама
В Волгограде двое бизнесменов погасят 9 миллионов рублей ущерба от налогового преступления21.01.2020 13:29
Расследования 21.01.2020 13:29
5 Обсудить
В Волгоградской области водитель-наркоман ответит за гибель подростка21.01.2020 11:06
Расследования 21.01.2020 11:06
Бывшего вице-мэра Волгограда Андрея Доронина хотят посадить на 3 года и 3 месяца21.01.2020 10:10
Расследования 21.01.2020 10:10
3 Обсудить
В Волжском семеро учащихся колледжа получили сроки за попытку заработать на наркотиках20.01.2020 15:50
Расследования 20.01.2020 15:50
6 Обсудить
В Волгоградской области двоих водителей отучат в колонии от тяги к алкоголю20.01.2020 14:22
Расследования 20.01.2020 14:22
3 Обсудить
«Забили палками и выбросили на пустыре»: под Волгоградом подростки зверски расправились над бомжом20.01.2020 13:37
Расследования 20.01.2020 13:37
6 Обсудить
Волгоградец выслушал приговор за продажу чужой недвижимости17.01.2020 11:21
Расследования 17.01.2020 11:21
1 Обсудить
«Один сидит, другой стал адвокатом»: Павел Степаненко припомнил бывшим волгоградским следователям свое дело16.01.2020 15:41
Расследования 16.01.2020 15:41
10 Обсудить
"Унижал и снимал видео": в Волгограде за неуставные отношения осудили военнослужащего16.01.2020 14:46
Расследования 16.01.2020 14:46
Без свидетелей: суд в Сочи признал законными волгоградские выборы с «двойником»16.01.2020 12:15
Расследования 16.01.2020 12:15
16 Обсудить
В Волгограде бывший наркополицейский потребовал денег за незаконное судебное преследование16.01.2020 11:11
Расследования 16.01.2020 11:11
10 Обсудить
В Волгограде коммерсант обманул налоговую на 70 млн рублей и отправился в колонию16.01.2020 10:43
Расследования 16.01.2020 10:43
В Волгограде строителя-москвича отправили в колонию за неуплату 52,5 млн рублей налогов15.01.2020 16:19
Расследования 15.01.2020 16:19
В Волгограде задержали напавшего на офисы микрозаймов разбойника в белых перчатках15.01.2020 13:00
Расследования 15.01.2020 13:00
5 Обсудить
Группа сутенеров предстала перед судом в Волгоградской области15.01.2020 09:07
Расследования 15.01.2020 09:07
Реклама