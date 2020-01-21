Расследования

Остался Щур: бывшие депутаты гордумы Волгограда почти дочитали тома своего уголовного дела

Расследования 21.01.2020 13:34
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21.01.2020 13:34


Бывший депутат гордумы Алексей Зверев и его адвокат закончили ознакомление с  материалами многотомного уголовного дела, по которому также проходят экс-депутаты Евгений Щур и Федор Литвиненко. Как сообщил сегодня ИА «Высота 102» Федор Литвиненко, сам он также изучил почти 2000 томов и уже подписал последний том. «Сейчас продолжает ознакомление адвокат, которая начала заниматься моими вопросами лишь год назад, когда скоропостижно умер мой предыдущий защитник». По информации экс-депутата гордумы, третий фигурант дела о мошенничестве в сфере автострахования и создании преступного сообщества - Евгений Щур еще продолжает знакомиться с делом, материалы которого насчитывают почти 2 тысячи томов. В состав преступной группы, помимо экс-депутатов, по версии следствия, входили несколько десятков человек. Предполагается, что всего на счету членов преступного сообщества - более 700 эпизодов мошенничества. «Предположительно, в феврале дело может быть передано в прокуратуру», - рассказал Федор Литвиненко.
Напомним, в следственном изоляторе Зверев, Щур и Литвиненко провели почти по два года. В ноябре 2018 года всех троих поместили под домашний арест. Затем следствие по делу бывших депутатов гордумы застопорилось на стадии ознакомления с материалами уголовного дела. За это время Алексей Зверев успел поспособствовать задержанию своего давнего приятеля - бывшего вице-мэра Волгограда, бизнесмена Андрея Доронина. На основании предоставленной Зверевым в УФСБ информации, волгоградские «чекисты» довели дело Доронина до приговора. Сегодня он был осужден на 3 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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