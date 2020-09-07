Расследования

В Волгограде бизнес-партнера Щура и Зверева отправили в колонию

Расследования 07.09.2020 12:20
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07.09.2020 12:20


Обвинительный приговор вынесен соучастнику скандально известной аферы с автостраховками в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области,  34-летний директор и учредитель  ООО «Строй Град» Константин Греков осужден за хищение денег у страховых компаний на два года колонии общего режима. Областной суд в апелляционной инстанции оставил решение Волжского горсуда в силе.
Как установлено судом, фиктивные извещения об автоавариях, которые составлялись с участием Грекова, предоставлялись в ООО «Верный Выбор» и ООО «Приоритет». В итоге было  похищено свыше  3 млн рублей у ПАО СК «Росгосстрах»  и порядка 60 тысяч рублей у компаний «Согаз» и «Энергогарант». Константин Греков вину в совершении преступления признал, дело рассмотрено в особом порядке.
Напомним, в Волгограде несколько лет расследовалось громкое уголовное дело по мошенничеству с автостраховками. Главными фигурантами являются экс-депутаты Волгоградской городской думы – Алексей Зверев, Евгений Щур, Федор Литвиненко и Евгений Глазков. Бывшие народные избранники, по версии следствия, имели отношение к фирме «Верный выбор», через которую проходили документы о ДТП. Ущерб от деятельности ОПГ составил около 50 миллионов рублей, а количество преступных эпизодов - более 700. Расследование громкого дела  завершено. По состоянию на начало 2020 года бывшие депутаты заканчивали ознакомление с  материалами дела, которое насчитывает около 2000 томов.

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