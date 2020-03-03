Расследования

Экстрадированный из Швеции экс-депутат гордумы наконец-то оказался в руках волгоградских следователей

Расследования 03.03.2020 12:05
0
03.03.2020 12:05


Из Москвы в Волгоград доставлен экстрадированный из Швеции экс-депутат Волгоградской городской думы Евгений Глазков. Как стало известно ИА «Высота 102», сейчас он находится в следственном изоляторе. От каких-либо комментариев в СУ СКР по региону отказались. 
Возвращению Глазкова в Волгоград предшествовала долгая история с попыткой скрыться от правосудия. То, что объявленный в розыск экс- единоросс нашел кров в Швеции, было установлено еще в марте 2019 года. Об экстрадиции бывшего депутата в Россию стало известно в феврале текущего года. 
Евгений Глазков проходит по громкому делу о многомиллионной афере с автостраховками. В этом же преступлении обвиняются бывшие коллеги Глазкова по городской думе Волгограда – Евгений Щур, Алексей Зверев и Федор Литвиненко. Они сейчас заканчивают ознакомление с многочисленными томами своего уголовного дела. Как рассказал ИА «Высота 102» Федор Литвиненко, пока никаких следственных действий с участием Глазкова и остальных фигурантов не проводилось: «Рассчитываем на очные ставки, хотелось бы задать несколько вопросов, например: «У кого были деньги?» Для меня в этом деле пока много вопросов без ответов. Может быть, Глазков прольет свет». 

По версии следствия, в период с 2015 по 2016 годы в Волгоградской области действовало преступное сообщество, созданное для совершения преступлений, связанных с хищением денежных средств страховых компаний, в состав которого в качестве руководителя одного из структурных подразделений входил Глазков.
По данным Генеральной прокуратуры России, членами преступного сообщества были созданы и использовались компании, деятельностью которых являлось взыскание страховых возмещений со страховых компаний. С лицами, являющимися потерпевшими в дорожно-транспортных происшествиях, заключались договоры уступки права требования, в том числе по фиктивным извещениям о ДТП. С целью получения высокой прибыли экс-депутаты привлекли подконтрольных индивидуальных предпринимателей, которые проводили экспертизы стоимости восстановительного ремонта автомобилей и оказывали юридические услуги. При этом, стоимость одного экспертного исследования составляла около 700 рублей, в то время как в суд подавались поддельные документы о стоимости экспертизы в размере, в десятки раз превышающем реальные затраты, понесенные на ее проведение. Таким же образом предоставлялись в суд документы о взыскании со страховых компаний расходов за оказание юридических услуг в завышенном размере.Как считают следователи, Глазковым совместно с коллегами по преступному сообществу похищены денежные средства у крупнейших страховых компаний на общую сумму свыше 47 млн. рублей.Кроме того, в период с июня по июль 2016 года организаторы преступного сообщества, в которое входил Глазков, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, легализовали преступных доход на общую сумму 2,4 млн. рублей. Евгений Глазков  обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.  В 2013 году гарнизонный суд осудил Глазкова на 2,5 года колонии за мошенничество в особо крупном размере. Совместно со своим сообщником, экс-сотрудником ФСБ Андреем Чумановым он похитил около 20 миллионов рублей у ресторатора Алексея Торубарова. В январе 2017 года бывшего депутата Волгоградской гордумы объявили в международный розыск уже по другому уголовному делу – об аферах с автостраховками. 
Из открытых судебных источников известно, что бывший депутат и мошенник Евгений Глазков является истинным ценителем оружия. Правда, из-за проблем с законом выданное разрешение не продлевал. Несколько лет назад по искам полиции Волгограда суд аннулировал право собственности экс-народного избранника на охотничье ружье «Тигр» калибра 7,62 мм, гладкоствольное оружие МР-153 калибра 12 мм, оружие самообороны МР-79-9 ТМ, калибр 9 мм, ТОЗ-34, калибр 12 мм и «Сайга» калибра 7,62 мм.  В судебные тяжбы со скандально известным политиком ввязывалась даже бывшая супруга Глазкова. Также как и следователи она жаждала выяснить его местонахождение. Женщину интересовал единственный вопрос – когда прежний муж выпишется из ее квартиры. Центральный районный суд внял требованиям бывшей возлюбленной Глазкова, лишив его права пользования жилищем. При этом, заявительница также требовала аннулировать и регистрацию Евгения в своей квартире. Однако суд ей в этом отказал. 
Евгений Глазков являлся депутатом Волгоградской городской думы с 2008 по 2013 год. Входил в состав фракции партии «Единая Россия».

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Расследования
03.03.2020 16:24
Расследования 03.03.2020 16:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.03.2020 12:12
Расследования 03.03.2020 12:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.03.2020 16:30
Расследования 02.03.2020 16:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.02.2020 11:41
Расследования 27.02.2020 11:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.02.2020 10:59
Расследования 27.02.2020 10:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.02.2020 08:50
Расследования 27.02.2020 08:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.02.2020 16:26
Расследования 26.02.2020 16:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.02.2020 15:38
Расследования 26.02.2020 15:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.02.2020 15:34
Расследования 26.02.2020 15:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.02.2020 12:49
Расследования 26.02.2020 12:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.02.2020 16:55
Расследования 25.02.2020 16:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.02.2020 15:09
Расследования 25.02.2020 15:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.02.2020 12:00
Расследования 25.02.2020 12:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.02.2020 10:47
Расследования 24.02.2020 10:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.02.2020 12:03
Расследования 20.02.2020 12:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:24
В Волгограде «горючее» дело УФСБ на 13 млн рублей дошло до судаСмотреть фотографии
16:05
Каждый десятый волгоградец «имеет зуб» на страховщиковСмотреть фотографии
15:32
Два Николая осуждены в Волгограде за крупную аферу с бюджетными деньгами в школеСмотреть фотографии
14:46
«Волгоград Арену» украсят символикой «Ротора» за 2,5 миллиона рублейСмотреть фотографии
13:47
«Его содержали, как в концлагере»: в Волгоградской области выхаживают доведенного до истощения жеребцаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:59
Губернатор одобрил передачу в концессию школьных столовых ВолгоградаСмотреть фотографии
12:40
На Набережной в Волгограде начали возводить велодорожкуСмотреть фотографии
12:12
Заключенный в колонии строгого режима Волгоградской области напал на конвоираСмотреть фотографии
12:05
Экстрадированный из Швеции экс-депутат гордумы наконец-то оказался в руках волгоградских следователейСмотреть фотографии
11:45
В Волгоградской области уменьшилось количество болеющих школСмотреть фотографии
11:38
В детской школе искусств в Волгоградской области не было туалета и водыСмотреть фотографии
10:59
В Волгограде экс-сотрудников ДПС судят за получение взяткиСмотреть фотографии
10:46
В Волгоградскую область запретили въезд рабочим из ИранаСмотреть фотографии
09:58
Судьбу конюшен "Соснового бора" в Волгограде решит судСмотреть фотографии
09:27
Для чиновников администрации Волгоградской области заказали автомобили поскромнееСмотреть фотографии
09:05
Волгоградской области предрекли худший паводок за последние годыСмотреть фотографии
08:43
На севере Волгограда сгорел павильон "Рустерс"Смотреть фотографии
23:59
В Волгограде полицейский задержан УФСБ при получении двух с половиной миллионов (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
18:59
Путин внес в Госдуму поправки к законопроекту об изменении КонституцииСмотреть фотографии
18:01
В ГУ МЧС России по Волгоградской области - новый первый заместительСмотреть фотографии
16:33
26-летняя многодетная мамаша из Волгоградской области воспитывала детей кулакамиСмотреть фотографии
16:30
В Волгограде дело о перевозке черной икры на 30 млн рублей дошло до судаСмотреть фотографии
16:20
В Волгоградской области единороссы ищут таланты для служения народуСмотреть фотографии
16:04
В Волгоградской области 33 новорожденных появились на свет 29 февраляСмотреть фотографии
15:22
В Волгограде расправились с опальным секретарем райкома после «бунта» рядовых коммунистовСмотреть фотографии
14:32
В Волгограде на месте скандального провала около жилого дома появилась «песочница»Смотреть фотографии
13:18
Под Волгоградом двое охранников ЧОП с пистолетом напали на отдыхающихСмотреть фотографии
12:06
Газоны ЦПКиО в Волгограде обезопасили колючей проволокойСмотреть фотографии
12:04
Жизнь по самым высоким стандартам: «ЕвроХим» улучшает экологическую обстановку в регионах присутствияСмотреть фотографии
12:04
Губернатор открывает сезон субботников в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 