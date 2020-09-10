Второй пошел: посадили еще одного бизнес-партнера бывших волгоградских депутатов





Прокуратура добилась ужесточения наказания 35-летнему жителю Волгограда Даниилу Щекину, который был признан виновным в мошенничестве с сфере страхования. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, сегодня Волгоградский областной суд изменил приговор Щекину, заменив условное наказание на реальное - 3 года лишения свободы в колонии общего режима.

По информации "Высоты 102", Щекин является соучастником скандально известной аферы с автостраховками в Волгограде, в которой фигурируют также экс-депутаты Волгоградской городской думы – Алексей Зверев, Евгений Щур, Федор Литвиненко и Евгений Глазков. Три дня назад приговор выслушал и 34-летний директор и учредитель ООО "Строй Град" Константин Греков , который также отметился в этом резонансном деле. Его приговорили к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Волжский городской суд ранее признал Щекина виновным в совершении мошенничества в сфере страхования в составе организованной группы, приговорив к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Надзорное ведомство посчитала приговор суда слишком мягким и оспорила его.

Установлено, что Щекин в 2016 году в составе организованной группы принимал участие в оформлении фиктивных ДТП для дальнейшего хищения денежных средств страховых компаний. Всего таким способом при участии мужчины было похищено свыше 1,8 миллиона рублей.

Щекина взяли под стражу в зале суда. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, в Волгограде несколько лет расследовалось громкое уголовное дело по мошенничеству с автостраховками в котором фигурируют несколько бывших депутатов Волгоградской городской думы. Бывшие народные избранники, по версии следствия, имели отношение к фирме "Верный выбор", через которую проходили документы о ДТП. Ущерб от деятельности ОПГ составил около 50 миллионов рублей, а количество преступных эпизодов - более 700. Расследование громкого дела завершено. По состоянию на начало 2020 года бывшие депутаты заканчивали ознакомление с материалами дела, которое насчитывает около 2000 томов.



