Здравоохранение

10 дней терпела дома: в Волгоградской области самолечение от COVID-19 привело к очередным смертям

Здравоохранение 27.09.2020 14:29
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27.09.2020 14:29


О двух смертях от коронавируса за минувшие сутки докладывает региональный оперштаб. Как сообщает ИА «Высота 102», данные с федеральным центром разнятся – на сайте стопкоронавирус.рф указано, что в Волгоградской области за сутки подтверждена одна смерть.
Одной из погибших оказалась 73-летняя жительница Камышина, которая 10 дней лечилась дома самостоятельно. Только после серьезного ухудшения состояния она вызвала скорую помощь. В городской больнице №1 у женщины диагностировали двустороннюю пневмонию. У пациентки, спасти которую не удалось, имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.
Поздно обратилась за помощью медиков и 60-летняя волжанка, которая боролась  с заболеванием дома в течение четырех дней. Женщина скончалась в областном госпитале ветеранов войн, куда ее доставила неотложка. У пациентки кроме заболеваний сердца имелся также сахарный диабет.
За сутки в Волгоградской области коронавирус подтвердился у 106 человек. Всего с начала пандемии заболели 14786 жителей региона, из которых 142 – скончались.

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