10 дней терпела дома: в Волгоградской области самолечение от COVID-19 привело к очередным смертям





О двух смертях от коронавируса за минувшие сутки докладывает региональный оперштаб. Как сообщает ИА «Высота 102», данные с федеральным центром разнятся – на сайте стопкоронавирус.рф указано, что в Волгоградской области за сутки подтверждена одна смерть.

Одной из погибших оказалась 73-летняя жительница Камышина, которая 10 дней лечилась дома самостоятельно. Только после серьезного ухудшения состояния она вызвала скорую помощь. В городской больнице №1 у женщины диагностировали двустороннюю пневмонию. У пациентки, спасти которую не удалось, имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

Поздно обратилась за помощью медиков и 60-летняя волжанка, которая боролась с заболеванием дома в течение четырех дней. Женщина скончалась в областном госпитале ветеранов войн, куда ее доставила неотложка. У пациентки кроме заболеваний сердца имелся также сахарный диабет.

За сутки в Волгоградской области коронавирус подтвердился у 106 человек. Всего с начала пандемии заболели 14786 жителей региона, из которых 142 – скончались.



