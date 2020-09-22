Расследования

Молодчиков с битами подослал к брату житель Волгоградской области

Расследования 22.09.2020 14:14
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22.09.2020 14:14


В вымогательстве крупной суммы денег у брата обвиняется 61-летний житель Котовского района. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, мужчина обвиняется по нескольким статьям УК РФ - вымогательство, совершенное с применением насилия группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (ч.2 ст.163 УК РФ), умышленное повреждение имущества (ч.1 ст.167 УК РФ), вовлечение несовершеннолетних в совершение тяжкого преступления (ч.4 ст.150 УК РФ).
По данным следствия, испытывая личную неприязнь к двоюродному брату, проживавшему в одном из сел Котовского района, обвиняемый решил силой завладеть его сбережениями. Для этого он привлек двоих подростков, которые должны были забрать сбережения за щедрое вознаграждение. 11 марта текущего года он привез их на своем автомобиле к месту жительства родственника. Вооруженные битами и разводными ключами сообщники сначала разбили окна домовладения, затем проломили входную дверь и стали требовать от хозяина жилища крупную сумму денег, которую тот должен был привезти через некоторое время на окраину населенного пункта. О происходящем сельчанин сообщил в правоохранительные органы. Фигуранты преступления были задержаны по горячим следам. 
Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой Котовского района, направлено в суд для рассмотрения по существу.

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