130 человек убил коронавирус в Волгоградской области





За минувшие сутки еще один житель Волгоградской области скончался от коронавируса. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Правительства России стопкоронавирус.рф, общее число погибших в регионе от последствий инфекции достигло 130 человек.

За прошлый день зафиксировано 96 новых случаев заболевания. Всего с начала пандемии в области заразились 13965 граждан. 12 334 человек выздоровели, в том числе 100 – за истекшие сутки.



