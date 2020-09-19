130 человек убил коронавирус в Волгоградской области

Здравоохранение 19.09.2020 12:03
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19.09.2020 12:03
За минувшие сутки еще один житель Волгоградской области скончался от коронавируса. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Правительства России стопкоронавирус.рф, общее число погибших в регионе от последствий инфекции достигло 130 человек.
За прошлый день зафиксировано 96 новых случаев заболевания. Всего с начала пандемии в области заразились 13965 граждан. 12 334 человек выздоровели, в том числе 100 – за истекшие сутки.
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