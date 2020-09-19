Сторожу за винтовку с оптическим прицелом ограничили свободу в Волгоградской области

Расследования 19.09.2020 13:28
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19.09.2020 13:28
Михайловский районный суд Волгоградской области огласил приговор 39-летнему сторожу, который хранил найденное им оружие по месту работы на территории оздоровительного лагеря. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приговор районного суда, ему назначено наказание в виде одного года ограничения свободы. В этот период сторожу запрещено уходить из места постоянного проживания в период с 22 часов до 6 часов, кроме случаев, связанных с официальной трудовой деятельностью. Не разрешается менять место жительства без согласия специализированного государственного органа и выезжать за пределы Михайловки.
Судом установлено, что в сентябре 2013 года на берегу озера Чебаково, расположенного на территории Рахинского урочища Михайловского района Волгоградской области, на земле он обнаружил винтовку ТОЗ-8М с оптическим прицелом и 10 патронов кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм. Находку мужчина привез в свое домовладение, где хранил до мая 2019 года. При переезде на новое место жительства винтовку он взял с собой. В июне текущего года сотрудники полиции и УФСБ России по Волгоградской области при осмотре сторожки в оздоровительном лагере обнаружили данное оружие и изъяли его.
Экспертиза, проведенная специалистами ГУ МВД России по Волгоградской области, показала, что промышленно изготовленная однозарядная винтовка калибра 5,6 мм относится к ручному длинноствольному нарезному огнестрельному оружию, пригодна для производства выстрелов, и в ее конструкции было произведено удаление части ствола.
Фигурант дела свою вину полностью признал и ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.
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