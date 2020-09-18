Экология

Клиенты Сбербанка помогут сохранить еще больше деревьев

Экология 18.09.2020 10:58 Новости компаний
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18.09.2020 10:58 Новости компаний


В честь Российских дней леса, которые отмечаются 15—17 сентября, Сбербанк сообщил о появлении новой возможности для владельцев вкладов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, начиная с 15 сентября клиенты банка могут отказаться от печати бумажных приходных и расходных кассовых ордеров. Они автоматически сохраняются в мобильном приложении или web-версии Сбербанк Онлайн. После эти документы можно отправить по электронной почте или через привычные мессенджеры. При необходимости ордера можно распечатать, но чем меньше документов будет печататься на бумаге — тем больше деревьев будет спасено.
До сих пор, когда клиент вносил или снимал наличные со счета в отделении Сбербанка, банк всегда выдавал ему распечатанный кассовый ордер. В среднем на это ежегодно расходовалось до 100 млн листов бумаги (высота такой стопки — около 10 км).
Теперь банк реализовал возможность предоставления таких ордеров в электронном виде. Если все клиенты Сбербанка начнут сохранять только такие варианты ордеров, за год удастся сохранить нетронутым лес из примерно 13 тысяч деревьев. Это около 3 гектаров леса, что сопоставимо с площадью пяти футбольных полей.
Переход на цифровые кассовые ордера не только удобен, но и безопасен: вся информация об операциях надежно сохраняется, проходит резервное копирование и все необходимые проверки системами противодействия мошенничеству. 
Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка: «Нам не все равно, каким воздухом мы дышим и какую планету оставим после себя потомкам. Поэтому забота о природе – наш безусловный приоритет. Отказ от ненужной печати кассовых ордеров – это еще один шаг Сбербанка к сохранению лесов и очередное свидетельство нашей приверженности принципам экологической ответственности».
Помимо этого, в банке ведется работа и по увеличению количества зеленых насаждений. К примеру, в рамках экологического проекта Поволжского банка Сбербанка #СБЕРегиприроду было высажено 275 деревьев в различных регионах России. Так, 82 саженца крымской сосны, занесённой в Красную книгу РФ, были высажены в городе Камышин Волгоградской области на территории лесопарка. А в Алтайском крае в пойме реки Катунь между селами Ая и Подгорное были высажены 193 сибирские сосны.
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:  «В Сбербанке работает много людей, которым не все равно, какой мир они оставят своим детям и правнукам. Поэтому экологической повестке в банке уделяется очень большое внимание. Восстановление лесных массивов – одно из направлений волонтерской работы нашего территориального банка. Уже высажено 275 деревьев, и мы не планируем останавливаться на этом. Здорово, что теперь и у каждого нашего клиента есть возможность внести свой вклад в сохранение лесов, отказавшись от печати бумажных приходных и расходных кассовых ордеров. Я убежден, что здоровье природы в наших руках и даже маленькие шаги в этом направлении помогут изменить мир к лучшему».

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