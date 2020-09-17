В Волгограде дело о превращении жилого дома в казино дошло до суда

Расследования 17.09.2020 12:12
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17.09.2020 12:12
Шесть человек проходят обвиняемыми по уголовному делу об организации и проведении азартных игр в жилом доме в Волгограде. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, всего в состав преступной группы входили две 39-летних женщины и пять мужчин в возрасте от 38 до 55 лет. Шестеро уже идут под суд, а в отношении седьмого участника группы уголовное дело выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.
По версии следствия, в период с декабря 2019 года по начало июля текущего года обвиняемые организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования в жилом доме №47 по ул.Аральская в Дзержинском районе Волгограда.
Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по региону.
Вину в содеянном сообщники полностью признали. За содеянное им грозит до 6 лет лишения свободы.
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