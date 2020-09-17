128 человек погибли от коварного вируса в Волгоградской области





Еще один житель Волгоградской области скончался от коронавируса. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Правительства России стопкоронавирус.рф, общее число смертельных случаев в регионе увеличилось до 128. За сутки COVID-19 выявлен еще у 98 человек.

Всего с начала пандемии заболело 13772 жителя Волгоградской области, из которых 12111 (88%) выздоровели, в том числе 146 – за истекшие сутки.







