128 человек погибли от коварного вируса в Волгоградской области

Здравоохранение 17.09.2020 11:44
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17.09.2020 11:44
Еще один житель Волгоградской области скончался от коронавируса. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Правительства России стопкоронавирус.рф, общее число смертельных случаев в регионе увеличилось до 128. За сутки COVID-19 выявлен еще у 98 человек.
Всего с начала пандемии заболело 13772 жителя Волгоградской области, из которых 12111 (88%) выздоровели, в том числе 146 – за истекшие сутки.
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